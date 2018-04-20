Производительность людей улучшается, если за ними наблюдают, выявили ученые

Когда люди знают, что за ними наблюдают, части мозга, связанные с общественным сознанием и наградой, активизируют область мозга, контролирующая двигательные навыки, улучшая их работу при квалифицированных задачах. Результаты могут помочь людям стать более эффективными на рабочем месте и в школе.«Наблюдение может заставить вас действовать лучше. Аудитория может служить дополнительным стимулом», - сказал ведущий автор Викрам Чиб, доцент биомедицинской инженерии Института Кеннеди Кригера.Чиб первоначально запустил этот проект, чтобы выяснить, как производительность страдает при социальном наблюдении. Но вскоре стало ясно, что в определенных ситуациях наличие аудитории побуждает людей делать работу лучше.Чиб и его соавторы провели эксперимент, проведенный в Калифорнийском технологическом институте, в котором 20 участников выполнили задание и получили небольшую сумму денег, зависящую от результата проделанной работы. Задачей была видеоигра. Участники выполнили это задание сначала перед аудиторией, потом без каких-либо наблюдений. Их мозговую активность контролировали с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии.Когда участники знали, что зрители наблюдают, часть префронтальной коры, связанная с социальным познанием, особенно мысли и намерения других, активируется вместе с другой частью коры, связанной с наградой. Вместе эти сигналы активировали активность в брюшном полосатом теле, области мозга, мотивирующей действия и двигательные навыки.По сути, присутствие аудитории, по крайней мере, небольшой, увеличило стимул людей к успеху, сказал Чиб, и сканирование мозга подтвердило это, показывая нейронный механизм того, как это происходит.