Жительница Владимира вместе с пиццей получила свидетельство о смерти

В документе были инициалы лица, убитого холодным оружием, после чего шокированная особа попыталась выяснить у сотрудников пиццерии, кто мог подбросить ей такой сюрприз. Все ее попытки потерпели фиаско, а люди тоже неоднозначно отреагировали на ситуацию.Некоторые лица попытались шутить, но большинство юзеров написали негативные комментарии в адрес работников общепита, обращающих на себя внимание необычными способами. Журналисты связались с ними и выяснили, что сотрудник после распечатки бумаг просто забыл забрать их со стола, а курьер схватил их с чеком и отвез клиентке.