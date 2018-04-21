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Жительница Владимира вместе с пиццей получила свидетельство о смерти

Пользователи сетей увидели сообщение, опубликованное жительницей Владимира. Женщина заказала пиццу, после чего вместе с нею получила свидетельство о смерти незнакомого мужчины 20-летней давности.

В документе были инициалы лица, убитого холодным оружием, после чего шокированная особа попыталась выяснить у сотрудников пиццерии, кто мог подбросить ей такой сюрприз. Все ее попытки потерпели фиаско, а люди тоже неоднозначно отреагировали на ситуацию.

Жительница Владимира вместе с пиццей получила свидетельство о смерти


Некоторые лица попытались шутить, но большинство юзеров написали негативные комментарии в адрес работников общепита, обращающих на себя внимание необычными способами. Журналисты связались с ними и выяснили, что сотрудник после распечатки бумаг просто забыл забрать их со стола, а курьер схватил их с чеком и отвез клиентке.
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Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 06:45
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