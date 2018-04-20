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Ольга Бузова распорядилась, чтоб Романа Гриценко вновь отправили на Сейшелы

Буквально несколько недель назад Роман Гриценко был изгнан из Острова любви, поскольку за все время своего пребывания так и не построил отношений ни с одной из проявляющих к нему интерес девушек.

Вместе с парнем в Москву была отправлена и Ивана Дилова, которая уверяла публику в том, что Рома имеет к ней симпатию, просто не хочет показывать это на камеру.

Ольга Бузова распорядилась, чтоб Романа Гриценко вновь отправили на Сейшелы

Однако по приезду на Поляну выяснилось, что ничего к болгарке молодой человек не испытывает. Более того, на одном из ток-шоу он вновь вернулся к старой теме, заявив, что Ольга Бузова не выходит из его головы и сердца, и ему сложно что-либо с собой делать.

Поэтому, немного поразмыслив, руководство телепроекта «Дом-2» приняло решение вновь отправить Рому на Сейшелы, дабы он там окончательно избавился от мыслей о ведущей реалити-шоу.

Причем, по слухам, распоряжение выслать Гриценко на Остров любви отдала лично теледива, которой, судя по всему, сейчас не выгодно играть с ним в любовь.

Стоит отметить, что за все время пребывания на телестройки, участник так и не построил серьезных отношений. Исходя из этого, многие зрители считают, что его давным-давно нужно отправить за ворота, поскольку выполнять главное условие «Дома-2» он не намерен.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 19:10
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