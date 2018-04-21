Березовая пыльца является самой опасной для аллергиков – Медики
Российские медики отметили, что после цветения ивы, ольхи и орешника наступила очередь вяза и березы. Однако пыльца этого дерева является самой опасной для аллергиков.
Сезон наступает после таяния снега, а также он не привязан к конкретному времени, потому что тут все зависит от силы ветра и дождей. Пыльца может переноситься на большие расстояния, попадая при этом на слизистую оболочку глаз.
Это вызывает раздражение и аллергические реакции, сопровождающиеся сильным зудом. Реакция после проникновения ее в организм может наступить сразу или через некоторое время. Потому данная категория лиц должна закрывать голову платком, носить очки и часто находиться под душем.