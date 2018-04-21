Березовая пыльца является самой опасной для аллергиков – Медики

Сезон наступает после таяния снега, а также он не привязан к конкретному времени, потому что тут все зависит от силы ветра и дождей. Пыльца может переноситься на большие расстояния, попадая при этом на слизистую оболочку глаз.Это вызывает раздражение и аллергические реакции, сопровождающиеся сильным зудом. Реакция после проникновения ее в организм может наступить сразу или через некоторое время. Потому данная категория лиц должна закрывать голову платком, носить очки и часто находиться под душем.