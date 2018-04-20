Продажа рассады плодовых деревьев была открыта на станции Тимирязевской академии
Началась реализация плодовых деревьев в рамах станции Тимирязевской академии. В свою очередь здесь все желающие могут для своих садовых/дачных участков приобрести черенки самых разных плодово-ягодных кустарников, декоративных, а также плодовых деревьев.
Коллекция Тимирязевской академии
В коллекции станции Тимирязевской академии в настоящее время имеется приблизительно 150 различных сортов сирени. В данном случае одним из самых популярных сортов здесь считается «Красавица Москвы». Сирень такого сорта для многих любителей растений является очень интересной, пишет timacad.ru
Дело в том, что в бутонах данное растение является розовым. А вот цветок этой сирени в распустившемся виде является лилово-перламутровым. Листья, а также бутоны этого типа сирени удлиненные, а также крупные.
Между тем на станции Тимирязевской академии востребованы также поздняя и ранняя клубника, а также земляника. У посетителей также большим спросом пользуется гибрид земляники. Тоже можно сказать про гибрид клубники, передает aif.ru
Где родился — там и пригодился
Ландшафтным дизайнером Ириной Алексеевой было отмечено, что говоря в целом про растения, предлагаемые главным аграрным университетом, следует учитывать, что это является самым правильным выбором для загородного участка.
Алексеева заметила, что здоровье лежит в основе любой красоты. Станция Тимирязевская имеет очень роскошную коллекцию плодовых, собственные сорта, которые были выведены специально для так называемых районов рискованного земледелия.
По словам Алексеевой, данные сорта имеют высокую зимостойкость, устойчивость к разным заболеваниям. Также они имеют преимущества перед саженцами, которые были привезены из-за рубежа, а также юга Российской Федерации.
Ландшафтный дизайнер заметила, что именно местные сорта растений хорошо приживаются, достаточно неприхотливые, успешно зимуют, здоровые, красивые, плодовитые.