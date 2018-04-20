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Никита Кузнецов расстался с Дариной Маркиной

Бывшие участники одиозного реалити-шоу «Дом-2» Никита Кузнецов и Дарина Маркина часто появляются в на мероприятиях экс-героев проекта.

Никита Кузнецов расстался с Дариной Маркиной

Молодые люди даже приезжают на Поляну телестройки, чтобы навестить старых коллег и отрекламировать собственный бизнес по украшению праздников, как например это было на дне рождения Таты Блюменкранц.

Однако сегодня стало известно, что, несмотря на совместное дело, Дарина и Никита поставили точку в отношениях. На данный момент парочка открыто заявляет о том, что отношения, которые продлились всего полгода после того, как парочка покинула проект, закончены.

К слову, Дарина призналась, что даже не имеет желания на воссоединение с возлюбленным.

Напоминаем, что, будучи участниками «Дома-2», наши герои одержали победу в конкурсе «Любовь года». Пара уже получила обещанную квартиру, в которой планировала жить вместе, и сделали ремонт, вот только, по всей видимости, жилье придётся продать, а деньги поделить.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:25
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