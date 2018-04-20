Никита Кузнецов расстался с Дариной Маркиной

Молодые люди даже приезжают на Поляну телестройки, чтобы навестить старых коллег и отрекламировать собственный бизнес по украшению праздников, как например это было на дне рождения Таты Блюменкранц.Однако сегодня стало известно, что, несмотря на совместное дело, Дарина и Никита поставили точку в отношениях. На данный момент парочка открыто заявляет о том, что отношения, которые продлились всего полгода после того, как парочка покинула проект, закончены.К слову, Дарина призналась, что даже не имеет желания на воссоединение с возлюбленным.Напоминаем, что, будучи участниками «Дома-2», наши герои одержали победу в конкурсе «Любовь года». Пара уже получила обещанную квартиру, в которой планировала жить вместе, и сделали ремонт, вот только, по всей видимости, жилье придётся продать, а деньги поделить.