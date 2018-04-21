Специалисты назвали продукты, которые продлевают жизнь

Учёные пришли к выводу, что фасоль напрямую воздействует на продолжительность жизни. Бобовые надо ежедневно употреблять в рацион. Это снижает риск заболеваний диабета 2 типа, инсульта, ожирения и сердечнососудистых заболеваний. Одним из данных продуктов является также куркума. Этот специй обладает уникальными свойствами, являющимися значимыми в послеоперационный период, а также в лечении артрита. Четверть чайной ложки куркумы в день улучшит работу мозга. Полезен также орех, содержащий множество антиоксидантов.В грибах и семенах льна содержится растительная аминокислота, способная замедлить гибель основных клеток. В случае специальной диеты ценной будет зелень. Она предотвращает риск появления сердечных приступов. Ягоды положительно воздействуют на организм человека, снабжая его антиоксидантами.