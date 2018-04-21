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Жители Волгограда считают НЛО виновником возникновения загадочного узора на озере

Загадочный узор на поверхности озера, расположенного на окраине Волгограда, привлек к себе внимание местных жителей. Они считают НЛО виновником такого события, опубликовав фото в сетях.

Участок воды покрыт камышами, но он причудливо переплелся в некоторых местах, чего не может быть в природе. Люди стали задавать много вопросов, касающихся необычного положения растения, а также отметили, что только пришельцы могут создать такие полоски, желая оставить послание для землян.

Жители Волгограда считают НЛО виновником возникновения загадочного узора на озере


Пользователи выразили разное мнение по такому поводу. Некоторые лица упомянули о таянии льда на островках, где растет это чудо. Потому он мог принять такую форму, но при этом наклонен в сторону потока воды.
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Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 07:15
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