Жители Волгограда считают НЛО виновником возникновения загадочного узора на озере

Участок воды покрыт камышами, но он причудливо переплелся в некоторых местах, чего не может быть в природе. Люди стали задавать много вопросов, касающихся необычного положения растения, а также отметили, что только пришельцы могут создать такие полоски, желая оставить послание для землян.Пользователи выразили разное мнение по такому поводу. Некоторые лица упомянули о таянии льда на островках, где растет это чудо. Потому он мог принять такую форму, но при этом наклонен в сторону потока воды.