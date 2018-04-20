Дениел Крейг и Рейчел Вайс ждут первенца

48-летняя Рейчел Вайс подтвердила факт беременности в интервью сотрудникам The New York Times. Актриса также добавила, что довольно долго не появлялась в общественных кругах именно по этой причине, однако сейчас очень хочет поделиться своим счастьем со всеми.Отметим, что для супругов этот ребенок будет первым совместным. Рейчел уже имеет 11-летнего наследника Генри, который появился на свет от ее бывшего возлюбленного Даррена Аронофски, известного режиссера. А у 50-летнего Дениела также есть взрослая дочь Элла, родившаяся в первом браке артиста с Фионой Лаудон.Недавно фанаты легендарной франшизы, а точнее персонажа «бондианы», последние несколько ролей которых исполнял Крейг, узнали, что их кумир согласился сыграть роль агента еще раз. Очередную серию киноленты можно будет увидеть осенью 2019 года.