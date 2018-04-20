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Дениел Крейг и Рейчел Вайс ждут первенца

Звездная пара Дениел Крейг и Рейчел Вайс с нетерпением ждут появления на свет своего первого совместного ребенка. Совсем недавно в СМИ появлялась информация о том, что чета на грани развода, но такого поворота, судя по всему, никто не ожидал.

Дениел Крейг и Рейчел Вайс ждут первенца


48-летняя Рейчел Вайс подтвердила факт беременности в интервью сотрудникам The New York Times. Актриса также добавила, что довольно долго не появлялась в общественных кругах именно по этой причине, однако сейчас очень хочет поделиться своим счастьем со всеми.

Отметим, что для супругов этот ребенок будет первым совместным. Рейчел уже имеет 11-летнего наследника Генри, который появился на свет от ее бывшего возлюбленного Даррена Аронофски, известного режиссера. А у 50-летнего Дениела также есть взрослая дочь Элла, родившаяся в первом браке артиста с Фионой Лаудон.

Недавно фанаты легендарной франшизы, а точнее персонажа «бондианы», последние несколько ролей которых исполнял Крейг, узнали, что их кумир согласился сыграть роль агента еще раз. Очередную серию киноленты можно будет увидеть осенью 2019 года.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 19:04
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