Лолита Милявская впервые встретилась со своим троюродным братом

В Кургане прошел концерт известной исполнительницы Лолиты Милявской. Многочисленные поклонники, посетившие концерт, признались, что остались очень довольны шоу. По мнению очень многих фанатов, звезда эстрады умеет заряжать позитивом.После концерта певице было чему порадоваться, она впервые встретилась со своим троюродным братом Сашей. Совместную фотографию Лолита разместила в сети Instagram.Звезда призналась, что мечтала всегда о старшем брате. У нее есть один двоюродный брат Сергей, который живет в Голландии. А теперь у нее есть еще один брат в России. Заканчивая пост, Лолита Милявская призналась в любви Кургану.