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Лолита Милявская впервые встретилась со своим троюродным братом

Популярная российская певица Лолита Милявская обнародовала на своей странице в Сети фотоснимок, на котором позирует со своим троюродным братом, с которым, как она сама призналась, встретилась впервые.

Лолита Милявская впервые встретилась со своим троюродным братом


В Кургане прошел концерт известной исполнительницы Лолиты Милявской. Многочисленные поклонники, посетившие концерт, признались, что остались очень довольны шоу. По мнению очень многих фанатов, звезда эстрады умеет заряжать позитивом.

После концерта певице было чему порадоваться, она впервые встретилась со своим троюродным братом Сашей. Совместную фотографию Лолита разместила в сети Instagram.

Звезда призналась, что мечтала всегда о старшем брате. У нее есть один двоюродный брат Сергей, который живет в Голландии. А теперь у нее есть еще один брат в России. Заканчивая пост, Лолита Милявская призналась в любви Кургану.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 19:03
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