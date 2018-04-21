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Разработчики перенесли релиз игры Warhammer 40,000: Inquisitor — Martyr

Студия NeocoreGames перенесла релиз своей ролевой игры Warhammer 40,000: Inquisitor — Martyr. Если ранее игра должна была выйти 11 мая, то теперь релиз состоится только 5 июня.

По словам разработчиков, задержка выхода связана с ошибками, обнаруженными в консольной версии игры. Время, которое необходимо потратить для решения всех проблем, не позволяет выпустить физическую копию игры в мае, поэтому пользователям всех платформ придется ждать до июня.

Разработчики перенесли релиз игры Warhammer 40,000: Inquisitor — Martyr


Однако, несмотря на перенос даты релиза, для пользователей ПК, сделавших предварительный заказ, открыт доступ к версии игры в раннем доступе. В частности игру можно было приобрести на цифровой площадке Steam или официальном сайте разработчиков еще в прошлом году.

Игра Warhammer 40,000: Inquisitor — Martyr является представителем жанра ролевого боевика. В ней геймерам предстоит стать Инквизиторами — сотрудниками секретной полиции Империума. Игроки отправятся в сектор Калигари, где развернется ожесточенная борьба с ересью и порождениями скверны.

В раннем доступе игры реализовано не так много функций, но после релиза разработчики обещают представить геймерам огромный открытый мир, насыщенный разнообразными заданиями. Кроме того, действия игроков будут влиять на глобальные события, происходящие в мире Warhammer 40,000.
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Технологии
Добавил: Tatiana Сегодня, 08:30
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