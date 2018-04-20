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Эллина Камирен создает фирму по продаже недвижимости

Не так давно стало известно о том, что Дарья Пынзарь открывает свое агентство недвижимости на территории Турции. Другие бывшие участники скандального реалити-шоу «Дом-2» также решили попробовать себя на этом поприще, однако в пределах нашей страны.

Эллина Камирен создает фирму по продаже недвижимости

Таким образом, Элина Камирен, которая уже довольно давно покинула периметр, позиционирует себя, как бизнеследи. Около года назад девушка приобрела недвижимость в Сочи и на летний сезон планирует переехать жить в собственную квартиру на берегу моря.

Камирен рассказала, что поклонники часто интересуются у неё ценами на квартиры, а также вопросами аренды. Звезда телестройки решила не упускать такой шанс и подзаработать, открыв собственную фирму.

В тандеме с подругой Элина создает агентство недвижимости, которое в дальнейшем будет предлагать клиентам максимально низкие цены на собственность в Сочи, Адлере, и Роза Хутор, а также угощать шампанским, после проведения сделки.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:20
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