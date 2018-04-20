Эллина Камирен создает фирму по продаже недвижимости

Таким образом, Элина Камирен, которая уже довольно давно покинула периметр, позиционирует себя, как бизнеследи. Около года назад девушка приобрела недвижимость в Сочи и на летний сезон планирует переехать жить в собственную квартиру на берегу моря.Камирен рассказала, что поклонники часто интересуются у неё ценами на квартиры, а также вопросами аренды. Звезда телестройки решила не упускать такой шанс и подзаработать, открыв собственную фирму.В тандеме с подругой Элина создает агентство недвижимости, которое в дальнейшем будет предлагать клиентам максимально низкие цены на собственность в Сочи, Адлере, и Роза Хутор, а также угощать шампанским, после проведения сделки.