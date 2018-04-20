АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Библейский зоопарк: Прототипы загадочных монстров жили в Юрском периоде, и имеют “прописку” на африканском континенте
EUR 75.40 USD 60.86
Курс валют на 20.04.2018

Елена Исинбаева показала точеную фигуру после вторых родов

Известная российская спортсменка Елена Исинбаева показала точеную фигуру после вторых родов. В феврале у нее родился наследник, для которого она выбрала необычное имя – Добрыня.

Елена Исинбаева показала точеную фигуру после вторых родов


О беременности Елены стали говорить еще осенью минувшего года, сама же прыгунья не давала никаких комментариев относительно своей беременности. Почти до самых родов Исинбаева усердно работала и не спешила уходить в декрет. Сын российской спортсменки появился на свет в феврале, а имя его, Добрыня, стало известно общественности спустя какое-то время. Фанаты Елены оценили выбранное ею имя и считают, что у нее действительно вырастет настоящий богатырь.

Прошло уже почти три месяца с момента рождения ребенка. Основную часть времени Исинбаева проводит со своими детьми, но все же постепенно начинает возвращаться к работе и даже выходить в свет.

Недавно Елена посетила ежегодную автомобильную выставку в Монако. В Сети она выложила фотоснимок, на котором запечатлена в платье, подчеркивающем стройную фигуру. Поклонники спортсменки буквально завалили ее комплиментами.
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 19:03
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Алла Пугачева выйдет на сцену в честь творческого
Ольга Бузова распорядилась, чтоб Романа Гриценко
Разработчики готовят к выходу гоночное купе
Яна Поплавская опубликовала архивные снимки
Дениел Крейг и Рейчел Вайс ждут первенца
Анастасия Заворотнюк выплатила банку
Лолита Милявская впервые встретилась со своим
Елена Исинбаева показала точеную фигуру после
Зоя Бербер опровергла слухи о разводе с супругом
Сергей Глушко посоветовал поклонникам правильно
Экс-супруг Ольги Бузовой похвастался знакомством
Кроссовер BMW X3 M получит пакет Competition
Болото под Череповцом стало аномальной зоной
Юлия Проскурякова страдает из-за большого бюста
У Анастасии Костенко наступил период «гнездования»
«АВТОСТАТ» зафиксировал подорожание кроссоверов
Продажа рассады плодовых деревьев была открыта на
Ученые решили проблему дальтоников с помощью
Анна Хилькевич решила продолжить эксперименты со
Никита Кузнецов расстался с Дариной Маркиной
Янина Студилина рассказала поклонникам о
Ученые исследовали возможность возникновения
В сеть выложили рендеры полноразмерного
Рак на ранней стадии развития поможет
Андрей Звягинцев войдет в состав жюри Каннского
В США предложили легализовать марихуану
Гарик Харламов поздравил Валерию и Урганта, но
Жители Волгограда назвали любящих свою работу
Каждый третий продавец элитного жилья в Москве
Поклонники раскритиковали Полину Гагарину за её
Просмотреть все новости