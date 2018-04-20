Елена Исинбаева показала точеную фигуру после вторых родов

О беременности Елены стали говорить еще осенью минувшего года, сама же прыгунья не давала никаких комментариев относительно своей беременности. Почти до самых родов Исинбаева усердно работала и не спешила уходить в декрет. Сын российской спортсменки появился на свет в феврале, а имя его, Добрыня, стало известно общественности спустя какое-то время. Фанаты Елены оценили выбранное ею имя и считают, что у нее действительно вырастет настоящий богатырь.Прошло уже почти три месяца с момента рождения ребенка. Основную часть времени Исинбаева проводит со своими детьми, но все же постепенно начинает возвращаться к работе и даже выходить в свет.Недавно Елена посетила ежегодную автомобильную выставку в Монако. В Сети она выложила фотоснимок, на котором запечатлена в платье, подчеркивающем стройную фигуру. Поклонники спортсменки буквально завалили ее комплиментами.