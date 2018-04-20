Виктория Дайнеко удивила подписчиков глубоким декольте без бюстгальтера

Виктория Дайнеко в последнее время любит эксперименты с одеждой, что можно легко объяснить её хорошей физической формой. Если ранее хейтеры периодически упрекали звезду в неидеальных параметрах, то теперь она смело демонстрирует любой наряд, ведь на не всё сидит хорошо.На днях певица просто удивила подписчиков в Instgram своей смелостью и отсутствием комплексов, когда опубликовала снимок в наряде, больше напоминающем кимоно. Белое платье с широким чёрным поясом на талии привлекало взгляд своим глубоким декольте. Разрез на одежде Дайнеко доставал практически до пупка, а вот бюстгальтера на теле звезды не оказалось.Фолловеры восторженно комментировали новый наряд Виктории Дайнеко, завалив её массой комплиментов. Многие признались, что удивились, увидев свою любимицу в столь смелом образе.