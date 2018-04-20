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Звезда «Интернов» с рождением первенца обрёл внутреннюю радость

Звезда популярного сериала «Интерны» Александр Ильин с рождением своего первенца обрёл внутреннюю радость. Также актёр,сыгравший полюбившегося многим Семёна Лобанова, уверен, что сын принёс в его жизнь новый смысл.

Звезда «Интернов» с рождением первенца обрёл внутреннюю радость

Мало кто знал, что в конце марта этого года в семье Александра Ильина и его гражданской супруги Юлии родился сын. Для актёра мальчик стал первенцем, а также позволил тому обрести внутреннюю радость. Со слов звезды «Интернов», когда он впервые взял своего ребёнка на руки, то сразу почувствовал необъяснимую связь между ними, которая присутствует даже сейчас, когда Ильин отправился на гастроли далеко от дома.

Актёр за свои 34 года ещё никогда не испытывал той внутренней радости, которую обрёл с рождением первенца. Александр Ильин объяснил, что появление маленького Саши на свет заставило его пересмотреть всю свою жизнь, измениться внутренне и увидеть совершенно новый, не такой, как раньше смысл во всём.
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dzen / Общество / Культура
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 17:07
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