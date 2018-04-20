Марина Африкантова до сих пор таит обиду на Романа Капаклы

«Я уверен на все 120 процентов, что встреча будет более чем отличной, и мы все будем безумно счастливы и довольны. Всем счастья друзья!» - написал участник телестройки.

По словам парня, они сумели найти выход из сложившейся сложной ситуации. Сам Рома глубоко осуждает свой поступок, назвав его аморальным.Капаклы только сейчас понял, как сильно любит Марину, и не может без нее жить. Он подчеркнул, что отныне никогда не станет отдыхать без своей второй половинки.К слову, участник добавил, что блондинка до сих пор таит обиду на него, и это нормально, ведь должно пройти какое-то время. Рома рассказал, что в ближайшее время они с Мариной планируют съездить в Санкт-Петербург, что бы наконец-таки познакомить девушку с мамой парня.