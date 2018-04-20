Марина Африкантова до сих пор таит обиду на Романа Капаклы
Участник телепроекта «Дом-2» Рома Капаклы рассказал в своем микроблоге, что наконец-таки помирился со своей возлюбленной Мариной Африкантовой.
По словам парня, они сумели найти выход из сложившейся сложной ситуации. Сам Рома глубоко осуждает свой поступок, назвав его аморальным.
Капаклы только сейчас понял, как сильно любит Марину, и не может без нее жить. Он подчеркнул, что отныне никогда не станет отдыхать без своей второй половинки.
К слову, участник добавил, что блондинка до сих пор таит обиду на него, и это нормально, ведь должно пройти какое-то время. Рома рассказал, что в ближайшее время они с Мариной планируют съездить в Санкт-Петербург, что бы наконец-таки познакомить девушку с мамой парня.
По словам парня, они сумели найти выход из сложившейся сложной ситуации. Сам Рома глубоко осуждает свой поступок, назвав его аморальным.
Капаклы только сейчас понял, как сильно любит Марину, и не может без нее жить. Он подчеркнул, что отныне никогда не станет отдыхать без своей второй половинки.
К слову, участник добавил, что блондинка до сих пор таит обиду на него, и это нормально, ведь должно пройти какое-то время. Рома рассказал, что в ближайшее время они с Мариной планируют съездить в Санкт-Петербург, что бы наконец-таки познакомить девушку с мамой парня.
«Я уверен на все 120 процентов, что встреча будет более чем отличной, и мы все будем безумно счастливы и довольны. Всем счастья друзья!» - написал участник телестройки.