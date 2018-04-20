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Зоя Бербер опровергла слухи о разводе с супругом Александром Синегузовым

Личная жизнь звезд часто становится темой для обсуждения в обществе, а актриса недавно узнала информацию о разводе с супругом Александром Синегузовым. Зоя Бербер опровергла такие слухи, опубликовав сообщение в Instagram.

Ее избранник послал ссылки на статьи, после чего шутливо поинтересовался о переменах в жизни звезды. Она сделала выводы из сложившейся ситуации, после чего перестала общаться с непрофессионалами, которые на основе телефонных разговоров делают ложные сенсации в прессе. Зоя Бербер будет отвечать на вопросы журналистов лично во время интервью, а также подчеркнула, что в ее семье царит любовь и гармония.

Зоя Бербер опровергла слухи о разводе с супругом Александром Синегузовым


В конце артистка сообщила, что обнимет своего любимого человека и посмеется над такими казусами, которые только делают брак крепче. Подписчики посоветовали знаменитости не переживать по такому поводу, а также меньше выставлять свою жизнь на показ, чтобы потом не иметь неприятных последствий.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:02
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