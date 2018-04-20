Анастасия Заворотнюк выплатила банку многомиллионные долги

В 2012 году российская актриса Анастасия Заворотнюк приобрела трехэтажный особняк за два миллиона долларов. 500 тысяч долларов, недостающую для покупки сумму, она взяла в кредит в одном из отечетсвенных банков под залог более дорогого участка земли. Спустя год артистка должна была вернуть из-за кризиса одолженные деньги и проценты, но не смогла сделать это вовремя. Это привело к судебным разбирательствам.По истечении шести лет разбирательств с кредитной организацией Заворотнюк все-таки одержала победу. Стороны подписали соглашение. Стоит отметить, что за время разбирательств банк хотел наложить арест на ее имущество. Ее адвокат рассказал, что она не первая, кто попал в кредитную кабалу.