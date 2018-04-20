Постройневшая Бритни Спирс взорвала Instagram своим «ковбойским» танцем

Не так давно пользователи Сети неоднократно критиковали внешность 36-летней Бритни Спирс, которая, по мнению фанатов, забросила не только спорт, но и перестала заботиться о здоровье кожи. Скорее всего подобные колкие замечания весьма зацепили звезду, а потому она плотно взялась за себя, результатами чего и поспешила похвастаться.Новый ролик Бритни Спирс, на котором она исполняет свой «ковбойский» танец, просто взорвал Instagram. Фолловеры пишут в комментариях под видео, что певица поразила их не только сексуальными движениями в образе ковбоя, но и тем, насколько постройнела в последнее время.На обнародованных кадрах Бритни Спирс предстала перед публикой в минимуме одежды: мини-шортах, укороченном жёлтом топе на завязках сзади и тёмно-коричневой ковбойской шляпе. Дополняли образ певицы тёмные босоножки на массивном каблуке.