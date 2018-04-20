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Постройневшая Бритни Спирс взорвала Instagram своим «ковбойским» танцем

Постройневшая американская певица Бритни Спирс взорвала Instagram своим «ковбойским» танцем в мини-шортах. Звезда опубликовала короткий ролик, под которым призналась, что уже не представляет свой день без зажигательных движений.

Постройневшая Бритни Спирс взорвала Instagram своим «ковбойским» танцем

Не так давно пользователи Сети неоднократно критиковали внешность 36-летней Бритни Спирс, которая, по мнению фанатов, забросила не только спорт, но и перестала заботиться о здоровье кожи. Скорее всего подобные колкие замечания весьма зацепили звезду, а потому она плотно взялась за себя, результатами чего и поспешила похвастаться.

Новый ролик Бритни Спирс, на котором она исполняет свой «ковбойский» танец, просто взорвал Instagram. Фолловеры пишут в комментариях под видео, что певица поразила их не только сексуальными движениями в образе ковбоя, но и тем, насколько постройнела в последнее время.

На обнародованных кадрах Бритни Спирс предстала перед публикой в минимуме одежды: мини-шортах, укороченном жёлтом топе на завязках сзади и тёмно-коричневой ковбойской шляпе. Дополняли образ певицы тёмные босоножки на массивном каблуке.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 16:39
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