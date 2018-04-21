В Сети появился видеоролик, показывающий, как менялось лицо человека с эволюцией

Американский палеохудожник Джон Гурше уже много занимается визуализацией находок палеонтологов в привычные зрителю образы. Его работами проиллюстрированы многочисленные статьи энциклопедии Wikipedia. В рамках совместной работы с Национальным музеем естественной истории США он сделал видеоролик, который наглядно освещает путь эволюции человека.Первым зрителю предстает сахелонтроп (Sahelanthropus tchadensis), представители этого типа жили в эпоху миоцена. За ним следует австралопитек афарский (Australopithecus afarensis), возраст которого 4 млн лет. Он жил в Европе 800-345 тысяч лет назад. Затем представлен гейдельбергский человек (Homo heidelbergensis), далее неандерталец (Homo neanderthalensis) и многие другие представители рода человеческого.