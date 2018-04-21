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В Сети появился видеоролик, показывающий, как менялось лицо человека с эволюцией

В Сети появились видеокадры, которые демонстрируют, как менялось человеческое лицо с эволюцией.

В Сети появился видеоролик, показывающий, как менялось лицо человека с эволюцией


Американский палеохудожник Джон Гурше уже много занимается визуализацией находок палеонтологов в привычные зрителю образы. Его работами проиллюстрированы многочисленные статьи энциклопедии Wikipedia. В рамках совместной работы с Национальным музеем естественной истории США он сделал видеоролик, который наглядно освещает путь эволюции человека.



Первым зрителю предстает сахелонтроп (Sahelanthropus tchadensis), представители этого типа жили в эпоху миоцена. За ним следует австралопитек афарский (Australopithecus afarensis), возраст которого 4 млн лет. Он жил в Европе 800-345 тысяч лет назад. Затем представлен гейдельбергский человек (Homo heidelbergensis), далее неандерталец (Homo neanderthalensis) и многие другие представители рода человеческого.
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Общество
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 07:00
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