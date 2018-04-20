Яна Поплавская опубликовала архивные снимки детских лет в Instagram

Звезда отметила, что тогда она жила в Одессе у своей бабушки, связавшей ей необычную школьную форму. Тогда девочка была в ней на съемках фильма “Фантазии Веснухина”, а также воспринимала мир проще, чем с возрастом. Подписчики тоже захотели провернуть время назад и оказаться в детстве, а также поблагодарили Яну Поплавскую за доставленное удовольствие.Пользователи сетей стали вспоминать, как пели песни из этих фильмов и отметили, что сейчас знаменитость прекрасно выглядит. Некоторые лица упрекнули ее в пластике, а также упомянули о молодом избраннике Евгении Яковлеве, но наследники гордятся своей звездной мамой.