АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Библейский зоопарк: Прототипы загадочных монстров жили в Юрском периоде, и имеют “прописку” на африканском континенте
EUR 75.65 USD 61.32
Курс валют на 21.04.2018

Mercedes-Benz в РФ отзывает практически 25 000 авто

В Российской Федерации официальный дилер Mercedes отзывает свыше 24 000 авто Mercedes-Benz. Речь идёт про авто А, В, С, CLA, GLA, а также GLC классов.

Mercedes-Benz в РФ отзывает практически 25 000 авто

Для соответствующего решения причиной стали возможные проблемы непосредственно с работой подушки безопасности. Из опубликованной информации следует, что отзыву подлежат в данном случае 24 763 транспортных средств, реализованных в рамках отечественного авторынка в период 2014 – 2017 годов. Как стало известно, у вышеуказанных моделей срабатывать могут подушки безопасности вследствие возникновения статического разряда.

В ближайшее время уполномоченные представители автомобильного концерна в Российской Федерации «Мерседес-Бенц РУС» проинформируют всех владельцев транспортных средств про необходимость посещения дилерского центра для диагностики, а также возможного устранения неполадки. Все ремонтные работы для автовладельцев выполнят абсолютно бесплатно.
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 05:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые смоделировали процесс расширения Вселенной
Mercedes-Benz в РФ отзывает практически 25 000
Mitsubishi открыла новый дилерский центр в
Центробанк сообщил о более быстром приближении
Компания Mitsubishi презентовала внедорожник
Специалисты Sony и США начинают разработку
Грибы, картофель и некоторые виды фруктов могут
В России стартовали продажи новой Toyota Camry
Учёные: Смелые и агрессивные птицы лучше
Учёные: Плацебо способно вылечить аутоиммунные
В Пензе Ани Лорак спасла поклонника от своего
Россияне представили на автошоу в Монако
Компания Lockheed Martin работает над снижением
Heinz объявил о выпуске нового продукта из
Специалисты определили новую возможность краж
Учёные: Кухонная мебель может спровоцировать рак
Искусственный интеллект научился распознавать
Пользователи Сети устроили травлю матери,
Цымбалюк-Романовскую допрашивали в ФСБ
В России 16000 пенсионеров перешагнули 100-летний
Путешественник во времени опубликовал видео
Турция вывела золото из ФРС США
Люди Баджо из-за редкой мутации могут долгое
Ученые: Ранняя седина является признаком хорошего
Ученые: Массовое вымирание в эпоху Карниана
Анонсированы редкие советские автомобили
NASA опубликовало уникальный снимок туманности
В Зимбабве раненый слоненок 3 часа сражался за
Производительность людей улучшается, если за ними
Японскими учеными автоматизирована сборка
Просмотреть все новости