Mercedes-Benz в РФ отзывает практически 25 000 авто

Для соответствующего решения причиной стали возможные проблемы непосредственно с работой подушки безопасности. Из опубликованной информации следует, что отзыву подлежат в данном случае 24 763 транспортных средств, реализованных в рамках отечественного авторынка в период 2014 – 2017 годов. Как стало известно, у вышеуказанных моделей срабатывать могут подушки безопасности вследствие возникновения статического разряда.В ближайшее время уполномоченные представители автомобильного концерна в Российской Федерации «Мерседес-Бенц РУС» проинформируют всех владельцев транспортных средств про необходимость посещения дилерского центра для диагностики, а также возможного устранения неполадки. Все ремонтные работы для автовладельцев выполнят абсолютно бесплатно.