Mitsubishi открыла новый дилерский центр в Оренбурге

Двухэтажное здание дилерского центра располагает общей площадью в 1152 квадратных метра. Здесь имеется собственный склад, ремонтная зона и просторный шоу-рум, где можно экспонировать практически весь модельный ряд бренда Mitsubishi.Современный автосалон выполнен по стандартам Mitsubishi Motors, здесь представлен полный спектр услуг в области продажи и обслуживания автомобилей, как новых, так и с пробегом. Также клиентам предложат воспользоваться автокрититованием, лизингом, страхованием и программой трейд-ин.Под ремонтную зону отведено 342 квадратных метра, здесь работает три поста слесарного ремонта, имеется мойка и компьютерная диагностика. Сервисный центр оснащён новейшим оборудованием для диагностики, гарантийного и технического оборудования автомобилей.