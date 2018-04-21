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Mitsubishi открыла новый дилерский центр в Оренбурге

В Оренбурге открылся новый автосалон Mitsubishi Motors. Официальным дилером бренда Mitsubishi в России является группа компаний«ТрансТехСервис», которая и построила новый автосалон.

Mitsubishi открыла новый дилерский центр в Оренбурге


Двухэтажное здание дилерского центра располагает общей площадью в 1152 квадратных метра. Здесь имеется собственный склад, ремонтная зона и просторный шоу-рум, где можно экспонировать практически весь модельный ряд бренда Mitsubishi.

Современный автосалон выполнен по стандартам Mitsubishi Motors, здесь представлен полный спектр услуг в области продажи и обслуживания автомобилей, как новых, так и с пробегом. Также клиентам предложат воспользоваться автокрититованием, лизингом, страхованием и программой трейд-ин.

Под ремонтную зону отведено 342 квадратных метра, здесь работает три поста слесарного ремонта, имеется мойка и компьютерная диагностика. Сервисный центр оснащён новейшим оборудованием для диагностики, гарантийного и технического оборудования автомобилей.
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Добавил: Алина Сегодня, 04:00
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