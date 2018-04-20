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Эмили Ратаковски убедила фанатов в отсутствии беременности плоским животом

Известная модель Эмили Ратаковски убедила своих поклонников в том, что она не беременна сексуальным вырезом на совершенно плоском животе. Ранее пользователи Сети заподозрили звезду в «интересном» положении из-за интригующей фотографии с грейпфрутом.

Эмили Ратаковски убедила фанатов в отсутствии беременности плоским животом

Эмили Ратаковски несколько дней назад спровоцировала появление слухов о своей возможной беременности. Модель разместила в микроблоге кадр, на котором запечатлена сидящей на ветках дерева, а в руках держала грейпфрут, названный ею самой «плодородным».

Многие тут же решили, что звезда таким образом тонко намекает на беременность, ведь недавно вышла замуж, но вскоре Эмили Ратаковски продемонстрировала подписчикам совершенно плоский живот, чем опровергла ложную информацию.

Снимок, на котором модель запечатлена в чёрном платье, усыпанном пайетками, с сексуальным вырезом на животе в форме треугольника, позволил рассмотреть, что сейчас тело знаменитости ни каплаи не изменилось.

Стоит отметить, что многие фанаты огорчились отсутствием беременности у Ратаковски, а сама модель не думала, что публика уж настолько ждёт от неё приятных новостей о скором пополнении в семье.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 16:15
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