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Экс-продюсер телепроекта «Дом-2» Василина Михайловская восхищается успехами Ольги Бузовой

Бывший продюсер телепроекта «Дом-2» решила посвятить свой очередной пост самой популярной и обсуждаемой личности отечественного шоу-бизнеса – Ольге Бузовой.

Ни для кого не секрет, что Василина Михайловская несколько лет трудилась над продвижением реалити-шоу и знает теледиву, еще с тех пор, как она в 17-летнем возрасте пришла строить любовь, восторгаясь от окружающей ее действительности.

Экс-продюсер телепроекта «Дом-2» Василина Михайловская восхищается успехами Ольги Бузовой

Сейчас женщина уже давно отошла от ведения дел телестройки и является продюсером специальных линейных проектов телеканала Россия 1. Встретившись на днях с Олей, она решила посвятить ей публикацию в своем Instagram.

Василина призналась, что несмотря на ошеломительную популярность Бузовой, для нее она до сих пор является той хрупкой девочкой, пришедшей в периметр «Дома-2» 14 лет назад.

Экс-продюсер телепроекта «Дом-2» Василина Михайловская восхищается успехами Ольги Бузовой

Также она восхитилась характером и закалкой теледивы, которая смогла не просто подняться с колен после личностного кризиса, но и стать звездой мирового масштаба.

«И можно говорить всё, что угодно, но уже не признавать её успех просто невозможно. Бузова — это рейтинг. А рейтинг сейчас это всё», - отметила Михайловская.

Стоит отметить, что экс-продюсер телестройки так благоприятно отзывается отнюдь не обо всех знаменитостях «Дома-2». Недавно она очень жестко раскритиковала Ксению Бородину, раскрыв все те черты ее характера, которые сама ведущая очень тщательно пыталась скрыть.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 16:00
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