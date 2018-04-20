Экс-продюсер телепроекта «Дом-2» Василина Михайловская восхищается успехами Ольги Бузовой

«И можно говорить всё, что угодно, но уже не признавать её успех просто невозможно. Бузова — это рейтинг. А рейтинг сейчас это всё», - отметила Михайловская.

Ни для кого не секрет, что Василина Михайловская несколько лет трудилась над продвижением реалити-шоу и знает теледиву, еще с тех пор, как она в 17-летнем возрасте пришла строить любовь, восторгаясь от окружающей ее действительности.Сейчас женщина уже давно отошла от ведения дел телестройки и является продюсером специальных линейных проектов телеканала Россия 1. Встретившись на днях с Олей, она решила посвятить ей публикацию в своем Instagram.Василина призналась, что несмотря на ошеломительную популярность Бузовой, для нее она до сих пор является той хрупкой девочкой, пришедшей в периметр «Дома-2» 14 лет назад.Также она восхитилась характером и закалкой теледивы, которая смогла не просто подняться с колен после личностного кризиса, но и стать звездой мирового масштаба.Стоит отметить, что экс-продюсер телестройки так благоприятно отзывается отнюдь не обо всех знаменитостях «Дома-2». Недавно она очень жестко раскритиковала Ксению Бородину, раскрыв все те черты ее характера, которые сама ведущая очень тщательно пыталась скрыть.