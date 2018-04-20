АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Библейский зоопарк: Прототипы загадочных монстров жили в Юрском периоде, и имеют “прописку” на африканском континенте
EUR 75.40 USD 60.86
Курс валют на 20.04.2018

В Великобритании «раковая опухоль» у собаки оказалась мягкими игрушками

В Великобритании обеспокоенные хозяева, сводившие свою любимицу сербернара Мэйси к ветеринару, выяснили, что ее «опухоль» - это проглоченные детские мягкие игрушки.
В Великобритании «раковая опухоль» у собаки оказалась мягкими игрушками


Ветеринары провели 8-летней Мэйси компьютерную томографию. Она показала, что желудок и селезенка очень увеличились в размерах. Доктора, предположив, что у собаки рак, порекомендовали операцию.

Во время проведения операции по удалению селезенки хирург обнаружил здоровый орган. А на месте «опухоли» нашли 4 мягкие игрушки. Как заметил ветеринар, они совсем не ожидали обнаружить подобное. Чтобы их проглотить целиком надо сильно постараться.

Так что собака оказалась абсолютно здорова. Хозяйка Мэйси рассказала, что мягкие игрушки та стащила у щенков чихуахуа. Но чтобы она когда-нибудь их жевала, хозяйка не замечала.
Добавить в мои источники Я.Нов
В мире / Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 17:36
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Николай Должанский заявил, что готов воспитывать
Алла Пугачева выйдет на сцену в честь творческого
Ольга Бузова распорядилась, чтоб Романа Гриценко
Разработчики готовят к выходу гоночное купе
Яна Поплавская опубликовала архивные снимки
Дениел Крейг и Рейчел Вайс ждут первенца
Анастасия Заворотнюк выплатила банку
Лолита Милявская впервые встретилась со своим
Елена Исинбаева показала точеную фигуру после
Зоя Бербер опровергла слухи о разводе с супругом
Сергей Глушко посоветовал поклонникам правильно
Экс-супруг Ольги Бузовой похвастался знакомством
Кроссовер BMW X3 M получит пакет Competition
Болото под Череповцом стало аномальной зоной
Юлия Проскурякова страдает из-за большого бюста
У Анастасии Костенко наступил период «гнездования»
«АВТОСТАТ» зафиксировал подорожание кроссоверов
Продажа рассады плодовых деревьев была открыта на
Ученые решили проблему дальтоников с помощью
Анна Хилькевич решила продолжить эксперименты со
Никита Кузнецов расстался с Дариной Маркиной
Янина Студилина рассказала поклонникам о
Ученые исследовали возможность возникновения
В сеть выложили рендеры полноразмерного
Рак на ранней стадии развития поможет
Андрей Звягинцев войдет в состав жюри Каннского
В США предложили легализовать марихуану
Гарик Харламов поздравил Валерию и Урганта, но
Жители Волгограда назвали любящих свою работу
Каждый третий продавец элитного жилья в Москве
Просмотреть все новости