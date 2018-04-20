В Великобритании «раковая опухоль» у собаки оказалась мягкими игрушками

Ветеринары провели 8-летней Мэйси компьютерную томографию. Она показала, что желудок и селезенка очень увеличились в размерах. Доктора, предположив, что у собаки рак, порекомендовали операцию.Во время проведения операции по удалению селезенки хирург обнаружил здоровый орган. А на месте «опухоли» нашли 4 мягкие игрушки. Как заметил ветеринар, они совсем не ожидали обнаружить подобное. Чтобы их проглотить целиком надо сильно постараться.Так что собака оказалась абсолютно здорова. Хозяйка Мэйси рассказала, что мягкие игрушки та стащила у щенков чихуахуа. Но чтобы она когда-нибудь их жевала, хозяйка не замечала.