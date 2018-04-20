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Филипп Киркоров привез своих наследников в Петербург на поезде

Жители Петербурга были приятно удивлены, услышав о прибытии певца вместе со своими наследниками. Филипп Киркоров привез их сюда на поезде “Гранд Экспресс”.

Журналисты не смогли выяснить, почему знаменитость выбрал такой вид транспорта. Он отметил, что прибыл сюда показать детям Эрмитаж, а также прогуляется с ними по прекрасному городу. Алла-Виктория и Мартин-Кристин уже были здесь два года назад, после чего у них осталось много позитивных эмоций.

Филипп Киркоров привез своих наследников в Петербург на поезде


Филипп Киркоров кроме показа шоу в БКЗ, будет членом жюри на “Золотом микрофоне”. Раньше СМИ сообщали, что артист запретил российским радиостанциям включать его хиты из-за конфликтов с группой Романа Емельянова.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:34
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