Филипп Киркоров привез своих наследников в Петербург на поезде

Журналисты не смогли выяснить, почему знаменитость выбрал такой вид транспорта. Он отметил, что прибыл сюда показать детям Эрмитаж, а также прогуляется с ними по прекрасному городу. Алла-Виктория и Мартин-Кристин уже были здесь два года назад, после чего у них осталось много позитивных эмоций.Филипп Киркоров кроме показа шоу в БКЗ, будет членом жюри на “Золотом микрофоне”. Раньше СМИ сообщали, что артист запретил российским радиостанциям включать его хиты из-за конфликтов с группой Романа Емельянова.