В России стартовали продажи новой Toyota Camry локальной сборки

Стоимость автомобиля Toyota Camry локальной сборки варьируется от 1 400 000 до 2 340 000 рублей. Для россиян новый седан Toyota Camry предлагается в нескольких комплектациях — «Стандарт», «Стандарт Плюс», «Элеганс Safety», «Классик», «Люкс Safety», «Престиж Safety» и «Executive Safety».В моторной гамме седана присутствует три силовых агрегата — один объёмом 2,0 литра производительностью 150 лошадиных сил, второй имеет ёмкость 2,5 литра, генерируя 181 «лошадей», а третий 3,5-литровый двигатель выдаёт 249 «скакунов». В качестве трансмиссии для всех моторов предлагается «автомат».В оснащение автомобиля входит современный информационно-развлекательный комплекс, система видеообзора на 360 градусов, фирменная аудиосистема JBL, фирменный комплекс активной и пассивной безопасности Toyota Safety Sense и ряд других функций.