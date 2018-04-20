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В России стартовали продажи новой Toyota Camry локальной сборки

Седан Toyota Camry, собранный на заводе в Санкт-Петербурге, появился в продаже на российском рынке. Автомобиль уже доступен для приобретения во всех официальных дилерских центрах.

В России стартовали продажи новой Toyota Camry локальной сборки


Стоимость автомобиля Toyota Camry локальной сборки варьируется от 1 400 000 до 2 340 000 рублей. Для россиян новый седан Toyota Camry предлагается в нескольких комплектациях — «Стандарт», «Стандарт Плюс», «Элеганс Safety», «Классик», «Люкс Safety», «Престиж Safety» и «Executive Safety».

В моторной гамме седана присутствует три силовых агрегата — один объёмом 2,0 литра производительностью 150 лошадиных сил, второй имеет ёмкость 2,5 литра, генерируя 181 «лошадей», а третий 3,5-литровый двигатель выдаёт 249 «скакунов». В качестве трансмиссии для всех моторов предлагается «автомат».

В оснащение автомобиля входит современный информационно-развлекательный комплекс, система видеообзора на 360 градусов, фирменная аудиосистема JBL, фирменный комплекс активной и пассивной безопасности Toyota Safety Sense и ряд других функций.
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Авто
Добавил: Алина Вчера, 23:50
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