В Пензе Ани Лорак спасла поклонника от своего охранника
Недавно певица порадовала жителей Пензы своим выступлением, после чего поделилась с подписчиками подробностями инцидента на концерте в Instagram. Ани Лорак спасла поклонника от своего охранника, пытавшегося не дать мужчине сделать селфи.
В конце программы люди могли подарить звезде букеты цветов, а человек решил воспользоваться ситуацией и взобрался на сцену, чтобы сделать фото на память. Охранники быстро отреагировали на нарушителя, пытаясь оттащить его от Ани Лорак, но все закончилось благополучно.
Артистка после съемок провела фаната в зал и продолжила выступление. Пользователи сетей одобрили поступок исполнительницы и пожелали ей творческих успехов. Перед такими событиями она показала провокационное фото, позируя перед камерами в халате, а также опубликовала ряд роликов со своих гастролей.