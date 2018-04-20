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В Пензе Ани Лорак спасла поклонника от своего охранника

Недавно певица порадовала жителей Пензы своим выступлением, после чего поделилась с подписчиками подробностями инцидента на концерте в Instagram. Ани Лорак спасла поклонника от своего охранника, пытавшегося не дать мужчине сделать селфи.

В конце программы люди могли подарить звезде букеты цветов, а человек решил воспользоваться ситуацией и взобрался на сцену, чтобы сделать фото на память. Охранники быстро отреагировали на нарушителя, пытаясь оттащить его от Ани Лорак, но все закончилось благополучно.

В Пензе Ани Лорак спасла поклонника от своего охранника


Артистка после съемок провела фаната в зал и продолжила выступление. Пользователи сетей одобрили поступок исполнительницы и пожелали ей творческих успехов. Перед такими событиями она показала провокационное фото, позируя перед камерами в халате, а также опубликовала ряд роликов со своих гастролей.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:20
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