В Пензе Ани Лорак спасла поклонника от своего охранника

В конце программы люди могли подарить звезде букеты цветов, а человек решил воспользоваться ситуацией и взобрался на сцену, чтобы сделать фото на память. Охранники быстро отреагировали на нарушителя, пытаясь оттащить его от Ани Лорак, но все закончилось благополучно.Артистка после съемок провела фаната в зал и продолжила выступление. Пользователи сетей одобрили поступок исполнительницы и пожелали ей творческих успехов. Перед такими событиями она показала провокационное фото, позируя перед камерами в халате, а также опубликовала ряд роликов со своих гастролей.