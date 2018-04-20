Трек Ольги Бузовой и Басты «Тоже музыка» возглавил российский iTunes за 1 минуту

Исходя из этого, теледива стала единственным в мире артистом, чьи песни заняли 1-е место в iTunes за минимально короткий промежуток времени.Стоит также отметить, что это не первый мировой рекорд, который установила Бузова. Она также является единственным исполнителем, чьи все 13 треков поднялись на вершину чарта iTunes.Тем не менее, некоторые коллеги по сцене считают, что этих заслуг недостаточно для того, чтобы являться настоящей певицей, а потому продолжают унижать ее и отпускать колкие шутки в ее адрес.Так, к примеру, на гала-ужине в честь номинантов премии Муз ТВ, некоторые звезды отечественного шоу-бизнеса демонстративно покинули помещение, когда Оля начала исполнять свою песню.Однако Бузова не думает опускать руки из-за таких личностей, а наоборот намерена продолжать трудиться, дабы и дальше всем «утирать нос».