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Трек Ольги Бузовой и Басты «Тоже музыка» возглавил российский iTunes за 1 минуту

Несколько часов назад стало известно о том, что популярная певица и телеведущая Ольга Бузова повторила собственный рекорд – ее новый трек «Тоже музыка», записанный совместно с известным рэпером Бастой, возглавил российский iTunes всего за 1 минуту.

Исходя из этого, теледива стала единственным в мире артистом, чьи песни заняли 1-е место в iTunes за минимально короткий промежуток времени.

Трек Ольги Бузовой и Басты «Тоже музыка» возглавил российский iTunes за 1 минуту

Стоит также отметить, что это не первый мировой рекорд, который установила Бузова. Она также является единственным исполнителем, чьи все 13 треков поднялись на вершину чарта iTunes.

Тем не менее, некоторые коллеги по сцене считают, что этих заслуг недостаточно для того, чтобы являться настоящей певицей, а потому продолжают унижать ее и отпускать колкие шутки в ее адрес.

Трек Ольги Бузовой и Басты «Тоже музыка» возглавил российский iTunes за 1 минуту

Так, к примеру, на гала-ужине в честь номинантов премии Муз ТВ, некоторые звезды отечественного шоу-бизнеса демонстративно покинули помещение, когда Оля начала исполнять свою песню.

Однако Бузова не думает опускать руки из-за таких личностей, а наоборот намерена продолжать трудиться, дабы и дальше всем «утирать нос».
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 15:24
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