Россияне представили на автошоу в Монако спортивный прототип BR1
В Монако на автосалоне Top Marques, открывшимся 19 апреля, российская компания BR Engineering презентовала спорткар BR1 класса LMP1. Первый прототип спорткара в соответствии с категорией LMP 2 увидел свет в 2015 году.
Новый спорткар BR1 был полностью спроецирован российскими инженерами и построен на территории России. В интервью с журналистами Татьяна Ловлевая — представитель компании BR Engineering рассказала, что кузов нового спорткара создан из углеродистой стали. По её словам, в подкапотном пространстве BR1 установлен двигатель от Nissan с рабочим объёмом 4,5 литра. О производительности автомобиля не сообщается.
Также отмечается, что в Монако на автомобильной выставке были представлены публике машины, выпущенные лимитированной серией, несколько эксклюзивных моделей, а также редкие классические экземпляры транспортных средств.