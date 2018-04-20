Россияне представили на автошоу в Монако спортивный прототип BR1

Новый спорткар BR1 был полностью спроецирован российскими инженерами и построен на территории России. В интервью с журналистами Татьяна Ловлевая — представитель компании BR Engineering рассказала, что кузов нового спорткара создан из углеродистой стали. По её словам, в подкапотном пространстве BR1 установлен двигатель от Nissan с рабочим объёмом 4,5 литра. О производительности автомобиля не сообщается.Также отмечается, что в Монако на автомобильной выставке были представлены публике машины, выпущенные лимитированной серией, несколько эксклюзивных моделей, а также редкие классические экземпляры транспортных средств.