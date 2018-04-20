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Россияне представили на автошоу в Монако спортивный прототип BR1

В Монако на автосалоне Top Marques, открывшимся 19 апреля, российская компания BR Engineering презентовала спорткар BR1 класса LMP1. Первый прототип спорткара в соответствии с категорией LMP 2 увидел свет в 2015 году.

Россияне представили на автошоу в Монако спортивный прототип BR1


Новый спорткар BR1 был полностью спроецирован российскими инженерами и построен на территории России. В интервью с журналистами Татьяна Ловлевая — представитель компании BR Engineering рассказала, что кузов нового спорткара создан из углеродистой стали. По её словам, в подкапотном пространстве BR1 установлен двигатель от Nissan с рабочим объёмом 4,5 литра. О производительности автомобиля не сообщается.

Также отмечается, что в Монако на автомобильной выставке были представлены публике машины, выпущенные лимитированной серией, несколько эксклюзивных моделей, а также редкие классические экземпляры транспортных средств.
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Авто
Добавил: Алина Вчера, 23:10
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