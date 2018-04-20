Heinz объявил о выпуске нового продукта из кетчупа и майонеза

Сотрудники Heinz опубликовали на официальной страничке компании в соцсети новость о выпуске новой продукции. Маркетологи услышали просьбы американцев и создали новый соус, состоящий из кетчупа и майонеза. Специалисты подчёркивают, что сочетание этих продуктов любят многие американские семьи.Название нового продукта из кетчупа и майонеза ещё неизвестно. Сотрудники Heinz рассматривают вариант "майонетчуп" и "кетчунез". Свой вариант названия продукта может предложить любой пользователь Сети. Ранее компания пообещала, что выпустить новый соус, если за его создание проголосуют 500 тысяч людей. В голосовании приняли участие более 900 тысяч пользователей, большинство из которых поддержали выпуск нового продукта.