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Специалисты определили новую возможность краж всех данных с iPhone

Специалисты по сетевой безопасности, активно сотрудничающие с компанией Synamtec, утверждают, что обнаружен еще один способ, основанный на существующей уязвимости, который позволяет получить удаленный и практически полный контроль над любым iPhone. Размещена информация в опубликованном ранее пресс - релизе компании.

Как утверждают эксперты, способствуют краже данных возможности технологии синхронизации iTunes Wi-Fi sync. Основное ее назначение – услуги передачи данных без необходимости физического канала соединения с компьютером. Специалисты определили, что злоумышленниками легко настраивается доступ к любым ключам, генерируемым устройством для доступа по технологии Wi-Fi. В итоге, открывается доступ к полному объему данных, который находится на смартфоне или компьютере.
Специалисты определили новую возможность краж всех данных с iPhone


Отдельно уточняется, что подобные случаи происходят при разрешении устройству доверять незнакомым сетям Wi-Fi. Эксперты уверены, что в большинстве случаев, владелец сознательно одобряет подобные соединения, при нахождении в общественных местах. Так же, у владельцев гаджетов iPhone от Apple, могут появиться различные проблемы, связанные с обновлениями до версии 11.3. В большей части, это пользователи, решившие заменить в неавторизированных центрах свои «родные» дисплеи.
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 22:50
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