Специалисты определили новую возможность краж всех данных с iPhone

Как утверждают эксперты, способствуют краже данных возможности технологии синхронизации iTunes Wi-Fi sync. Основное ее назначение – услуги передачи данных без необходимости физического канала соединения с компьютером. Специалисты определили, что злоумышленниками легко настраивается доступ к любым ключам, генерируемым устройством для доступа по технологии Wi-Fi. В итоге, открывается доступ к полному объему данных, который находится на смартфоне или компьютере.Отдельно уточняется, что подобные случаи происходят при разрешении устройству доверять незнакомым сетям Wi-Fi. Эксперты уверены, что в большинстве случаев, владелец сознательно одобряет подобные соединения, при нахождении в общественных местах. Так же, у владельцев гаджетов iPhone от Apple, могут появиться различные проблемы, связанные с обновлениями до версии 11.3. В большей части, это пользователи, решившие заменить в неавторизированных центрах свои «родные» дисплеи.