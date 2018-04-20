«В ее возрасте пора бы уже уйти на покой»: Лена Миро высказалась о поведении Виктории Бони

На днях в социальной сети LiveJournal женщина опубликовала пост, который посвятила звезде телестройки и ее «неправильным» взглядам на жизнь.Так, Миро отмечает, что несмотря на свои 38 лет Вика продолжает активно сниматься в эротических фотосессиях, наряжаться в откровенные одеяния и вести себя так, будто ей 20 лет.Также блогер смеется и над попытками Бони обзавестись семьей и любимым человеком. Напомним, что недавно в своем микроблоге она отметила, что ее дочь Анджелина-Летиция так выросла, что пора бы уже родить еще одну «ляльку».Миро уверена, что в возрасте Виктории нужно уже идти на покой, а не искать принцев и думать о наследниках.