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«В ее возрасте пора бы уже уйти на покой»: Лена Миро высказалась о поведении Виктории Бони

Экс-участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня через несколько лет перешагнет за отметку «до 40 лет» и, по мнению скандально известного блогера Лены Миро, должна остепениться.

На днях в социальной сети LiveJournal женщина опубликовала пост, который посвятила звезде телестройки и ее «неправильным» взглядам на жизнь.

«В ее возрасте пора бы уже уйти на покой»: Лена Миро высказалась о поведении Виктории Бони

Так, Миро отмечает, что несмотря на свои 38 лет Вика продолжает активно сниматься в эротических фотосессиях, наряжаться в откровенные одеяния и вести себя так, будто ей 20 лет.

Также блогер смеется и над попытками Бони обзавестись семьей и любимым человеком. Напомним, что недавно в своем микроблоге она отметила, что ее дочь Анджелина-Летиция так выросла, что пора бы уже родить еще одну «ляльку».

Миро уверена, что в возрасте Виктории нужно уже идти на покой, а не искать принцев и думать о наследниках.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 15:06
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