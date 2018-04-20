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Искусственный интеллект научился распознавать музыку, о которой думает человек

Новая разработка американских программистов позволит узнать, какую музыку «проигрывает» человек у себя в голове. В основу данной технологии легли анализ активности головного мозга и алгоритм машинного обучения, обрабатываемые искусственным интеллектом.

Впервые о возможности идентификации музыки, «играющей» в голове человека, в 2014 году задумался Брайан Пасли — специалист Калифорнийского университета в Беркли. Через некоторое время он разработал алгоритм, позволяющий компьютеру синтезировать человеческие мысли, фактически Пасли нашел способ «чтения мыслей».

Искусственный интеллект научился распознавать музыку, о которой думает человек


Затем он стал усложнять свой алгоритм и добился того, что искусственный интеллект научился распознавать не только отдельные словосочетания, но и мелодию, о которой думает человек в настоящий момент. Несмотря на то, что звучит все это фантастически, но система реально существует и выполняет все поставленные перед ней задачи, заявил Пасли.

Брайан пояснил, что слуховая кора головного мозга имеет свои специфические особенности в виде разделения низких и высоких частот, поэтому система может их легко распознавать, а затем и синтезировать.

Сам Пасли считает, что новые технологии предназначены не только для «чтения» мыслей, они помогут осуществить прорыв в изучении принципов работы головного мозга.
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Технологии / Наука
Добавил: Tatiana Вчера, 22:30
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