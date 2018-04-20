АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Библейский зоопарк: Прототипы загадочных монстров жили в Юрском периоде, и имеют “прописку” на африканском континенте
EUR 75.40 USD 60.86
Курс валют на 20.04.2018

Пользователи Сети устроили травлю матери, выложившей радостное фото у гроба мёртвого сына

Жительница Флориды опубликовала в соцсети несколько снимков со своим мёртвым сыном. Пользователей Сети возмутило, что на всех фотографиях Зария Джексон радостно улыбается. Не стал исключением и снимок на фоне гроба новорожденного малыша.

Пользователи Сети устроили травлю матери, выложившей радостное фото у гроба мёртвого сына


Зария Джексон родила мёртвого ребёнка. Девушка решила устроить с ним фотосессию, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме смертности младенцев. Кроме того, она хотела оставить для себя напоминание о сыне. 17-летняя Джексон чувствовала себя в тот момент самым одиноким человеком на планете.

Девушка опубликовала целую серию снимков с мёртвым сыном. Пользователей Сети возмутило выражение лица молодой мамы. Держа на руках труп сына, она радостно улыбалась. Больше всего негативных отзывов собрал снимок Джексон на фоне гроба её ребёнка - несмотря на горе, девушка выглядела счастливой. Зария не понимает, почему все на неё ополчились и не видит ничего плохого в своём поступке.
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 22:20
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Пользователи Сети устроили травлю матери,
Цымбалюк-Романовскую допрашивали в ФСБ
В России 16000 пенсионеров перешагнули 100-летний
Путешественник во времени опубликовал видео
Турция вывела золото из ФРС США
Люди Баджо из-за редкой мутации могут долгое
Ученые: Ранняя седина является признаком хорошего
Ученые: Массовое вымирание в эпоху Карниана
Анонсированы редкие советские автомобили
NASA опубликовало уникальный снимок туманности
В Зимбабве раненый слоненок 3 часа сражался за
Производительность людей улучшается, если за ними
Японскими учеными автоматизирована сборка
В Польше девушка чуть не лишилась головы из-за
Основательница «Властелины» рассказала, как
Google для Android предложит аналог Apple iMessage
Land Rover планирует разработать Defender в
На Гавайских островах запретят туристам кремы от
Учёные впервые заметили дельфинов южных морей у
Брокколи, белокочанная капуста и редис помогают
В Тольятти завершилось кругосветное путешествие
Быстрая потеря веса может стать сигналом
Грелка, турник и лекарственные препараты не
Марс приблизится максимально к Земле в июле
Xiaomi Mi 7 может стать первым Android с
Американская школьница удивила одноклассников
Ким Кардашьян решилась на четвертого ребенка
В сеть выложили фотографии седана Chery Arrizo 6
Настя Касменских удивила фанатов «голым» фото
Новый кроссовер Changan COS 1 рассекретили до
Просмотреть все новости