Пользователи Сети устроили травлю матери, выложившей радостное фото у гроба мёртвого сына

Зария Джексон родила мёртвого ребёнка. Девушка решила устроить с ним фотосессию, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме смертности младенцев. Кроме того, она хотела оставить для себя напоминание о сыне. 17-летняя Джексон чувствовала себя в тот момент самым одиноким человеком на планете.Девушка опубликовала целую серию снимков с мёртвым сыном. Пользователей Сети возмутило выражение лица молодой мамы. Держа на руках труп сына, она радостно улыбалась. Больше всего негативных отзывов собрал снимок Джексон на фоне гроба её ребёнка - несмотря на горе, девушка выглядела счастливой. Зария не понимает, почему все на неё ополчились и не видит ничего плохого в своём поступке.