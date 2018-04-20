В России 16000 пенсионеров перешагнули 100-летний рубеж

Из них 5,4 тысячи лиц получают пенсии ПФР, а также среди долгожителей, достигших 80-летия, почти 4 миллиона составляют женщины. Компенсацию по уходу имеют 1,9 млн россиян преклонного возраста. За ними присматривают трудоспособные неработающие граждане.Также эта работа учитывается при расчете страхового стажа. Статистика показала, что рост продолжительности жизни населения начал увеличиваться с 2005 г. Сейчас к показателям добавились 923 особы, отметившие 100 лет.