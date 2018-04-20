Цымбалюк-Романовскую допрашивали в ФСБ

Совместный снимок, на котором женщины позируют перед зданием ФСБ РФ, Широкова подписала так: «Нет Коррупции в следственных органах».Стоит напомнить, что Цымбалюк-Романовская подозревается в разглашении интимной тайны – формировании и распространении домашнего видео с Арменом Джигарханяном, о чем актер не был предупрежден. Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Более того, на собственность в виде квартиры и один миллион рублей наложен обеспечительный арест, и Виталина не может всем этим воспользоваться.Сам Армен Борисович с начала настоящего года был неоднократно госпитализирован. Пожилой руководитель драмтеатра не дает никаких комментариев относительно скандала, предоставив право на это друзьям. Интересы Джигарханяна находятся под защитой его друга Артура Согомоняна и продюсера Марка Рудинштейна.