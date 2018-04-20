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Подписчики Дарьи Пынзарь не узнали ее на новом фото

Бывшая звезда реалити-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь до сих пор привлекает к себе много внимания. Она часто посещает различные светские мероприятия, снимается в кино, участвует в фотосессиях, а также активно занимается продвижением своего нового бизнеса в сфере продажи недвижимости в Турции.

Более того, в скором времени девушка намерена окончательно переехать жить в Турцию, лишь изредка приезжая в Москву. Вместе с мужем Сергеем она уже купила особняк в Алании и даже отвела своего старшего сына в местный детский сад, чтобы он учился устанавливать контакт с местными детьми.

Подписчики Дарьи Пынзарь не узнали ее на новом фото

Сейчас Даша находится в Турции и на днях опубликовала снимок, на котором подписчики ее совсем не узнали. Все дело в том, что она настолько перестаралась с макияжем, что буквально изменила основные черты своего лица.

«Подскажите, что Даша сделала со своим лицом? Совсем на себя не похожа стала», «Дашу скоро будет не узнать...», «Не узнала, как девочка», - отметили пользователи в комментариях.

Тем не менее, многие отметили, что с таким «мейком» Пынзарь выглядит гораздо моложе и симпатичнее, а потому посоветовали использовать его ежедневно.

«Очень удачное фото и макияж, просто школьница!!!», «Очень хорошенькая на этой фотке)», «С таким макияжем на турчанку стала походить)», «Тебе здесь лет 20 можно дать», - высказались они.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 14:42
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