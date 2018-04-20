Подписчики Дарьи Пынзарь не узнали ее на новом фото

«Подскажите, что Даша сделала со своим лицом? Совсем на себя не похожа стала», «Дашу скоро будет не узнать...», «Не узнала, как девочка», - отметили пользователи в комментариях.

«Очень удачное фото и макияж, просто школьница!!!», «Очень хорошенькая на этой фотке)», «С таким макияжем на турчанку стала походить)», «Тебе здесь лет 20 можно дать», - высказались они.

Более того, в скором времени девушка намерена окончательно переехать жить в Турцию, лишь изредка приезжая в Москву. Вместе с мужем Сергеем она уже купила особняк в Алании и даже отвела своего старшего сына в местный детский сад, чтобы он учился устанавливать контакт с местными детьми.Сейчас Даша находится в Турции и на днях опубликовала снимок, на котором подписчики ее совсем не узнали. Все дело в том, что она настолько перестаралась с макияжем, что буквально изменила основные черты своего лица.Тем не менее, многие отметили, что с таким «мейком» Пынзарь выглядит гораздо моложе и симпатичнее, а потому посоветовали использовать его ежедневно.