В Зимбабве раненый слоненок 3 часа сражался за свою жизнь с голодными львицами

Сначала он стал трубить в хобот, чтобы сообщить собратьям об опасности, но хищницы набросились на свою добычу, пытаясь повалить ее на землю. Пострадавший детеныш наносил удары ногами своим противникам и пытался подняться, но потом подошедшие особи помогли львицам убить желанный трофей.Люди не могли наблюдать за гибелью маленького храбреца, но они ничем не могли помочь слоненку. В дикой природе всегда существовал естественный отбор, который потом затронул человечество.