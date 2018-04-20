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Путешественник во времени опубликовал видео последних дней Земли

В Сети появилось видео, показывающее последние дни Земли. Ролик опубликовал мужчина, называющий себя путешественником во времени. Он утверждает, что гибель планеты произойдёт в результате столкновения с Нибиру.

Путешественник во времени опубликовал видео последних дней Земли


Сеть заполонили "путешественники во времени". Один за другим появляются пользователи, уверяющие, что побывали в будущем. На видеохостинге Youtube был опубликован ролик, который показывает последние дни Земли. Автор видео также утверждает, что лично видел произошедшую катастрофу.



По словам путешественника во времени, гибель планеты произойдёт в результате столкновения с Нибиру. Раскалённый атмосферой объект упадёт на Землю, в результате чего образуется мощная ударная волна, которая сметёт всё живое. Планета не сможет пережить катастрофу и станет подобием ада: Мировой океан испарится, вся поверхность будет покрыта трещинами, из которых будет вырываться лава. Пользователи Сети скептично отнеслись к ролику, они не увидели других доказательств будущей катастрофы.
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 21:50
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