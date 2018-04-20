Путешественник во времени опубликовал видео последних дней Земли







Сеть заполонили "путешественники во времени". Один за другим появляются пользователи, уверяющие, что побывали в будущем. На видеохостинге Youtube был опубликован ролик, который показывает последние дни Земли. Автор видео также утверждает, что лично видел произошедшую катастрофу.По словам путешественника во времени, гибель планеты произойдёт в результате столкновения с Нибиру. Раскалённый атмосферой объект упадёт на Землю, в результате чего образуется мощная ударная волна, которая сметёт всё живое. Планета не сможет пережить катастрофу и станет подобием ада: Мировой океан испарится, вся поверхность будет покрыта трещинами, из которых будет вырываться лава. Пользователи Сети скептично отнеслись к ролику, они не увидели других доказательств будущей катастрофы.