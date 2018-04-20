Турция вывела золото из ФРС США
Власти Турции вывели золотой запас страны из ФРС США в минувшем году. об этом сообщают местные СМИ.
По данным турецких СМИ, в США на сохранении было около 28,7 тонн золота. Власти Турции решили вывести запас драгоценного металла в связи с ухудшением взаимоотношений с Вашингтоном.
Запас золота частично возвратили в Анкару, часть осела на хранение в британский Центробанк, а также в швейцарский Банк международных расчетов.
Информация о том, что золото вывели из ФРС США подтверждена на основании официального документа ЦБ Турции. Еще в 2016 году в пункте о находящихся на сохранении в Америке драгметаллах была указана цифра 28 тысяч 689 килограмм. А уже в 2017 году в том же пункте значится прочерк.
В отчете также говорится, что запас золота Турции равен 564, 6 тоннам или 20 млрд в долларовом эквиваленте.
По данным турецких СМИ, в США на сохранении было около 28,7 тонн золота. Власти Турции решили вывести запас драгоценного металла в связи с ухудшением взаимоотношений с Вашингтоном.
Запас золота частично возвратили в Анкару, часть осела на хранение в британский Центробанк, а также в швейцарский Банк международных расчетов.
Информация о том, что золото вывели из ФРС США подтверждена на основании официального документа ЦБ Турции. Еще в 2016 году в пункте о находящихся на сохранении в Америке драгметаллах была указана цифра 28 тысяч 689 килограмм. А уже в 2017 году в том же пункте значится прочерк.
В отчете также говорится, что запас золота Турции равен 564, 6 тоннам или 20 млрд в долларовом эквиваленте.
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Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 21:40