NASA опубликовало уникальный снимок туманности Лагуна

NASA решило по-особенному отметить 28-летие работы телескопа Hubble. Агентство опубликовало на своём официальном сайте уникальный снимок туманности Лагуна. Фотография едва ли передаёт всей красоты туманности, находящейся в созвездии Стрельца. Снимок напоминает кадр из фантастического фильма.Туманностью Лагуны называют гигантское межзвёздное облако, находящееся в 4000 световых лет от Солнечной системы. Впервые учёные обнаружили туманность в XVII веке, однако только сейчас можно в полной мере насладиться её красотой. За все годы своей работы телескоп Hubble сделал множество снимков космоса. Автоматическая обсерватория была запущена на орбиту Земли совместными усилиями NASA и ESA. Hubble завершит свою работу 24 апреля 2018 года.