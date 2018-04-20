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NASA опубликовало уникальный снимок туманности Лагуна

Сотрудники NASA опубликовали захватывающий снимок туманности Лагуна. Фотография были сделана телескопом Hubble.

NASA опубликовало уникальный снимок туманности Лагуна


NASA решило по-особенному отметить 28-летие работы телескопа Hubble. Агентство опубликовало на своём официальном сайте уникальный снимок туманности Лагуна. Фотография едва ли передаёт всей красоты туманности, находящейся в созвездии Стрельца. Снимок напоминает кадр из фантастического фильма.

Туманностью Лагуны называют гигантское межзвёздное облако, находящееся в 4000 световых лет от Солнечной системы. Впервые учёные обнаружили туманность в XVII веке, однако только сейчас можно в полной мере насладиться её красотой. За все годы своей работы телескоп Hubble сделал множество снимков космоса. Автоматическая обсерватория была запущена на орбиту Земли совместными усилиями NASA и ESA. Hubble завершит свою работу 24 апреля 2018 года.
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 21:10
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