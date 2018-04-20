Анонсированы редкие советские автомобили

На 2 месте оказался ЗАЗ-1102 «Перспектива», разработанный по проекту создания малолитражного авто в 1973 году. Авто наделили передним приводом. На 3 месте оказался ГАЗ-12А, создаваемый в 1949 году на базе правительственного авто. Было собрано всего 2 ед. Далее следует ЗИЛ «Чебурашка». На пятом месте размещается АЗЛК 3-5-5. Хотя авто выглядит довольно стильно, его не поставили на конвейер. Шестое место занял пикап ГАЗ 61-415. Первое авто разработали в 1940 году.Список замыкает транспортное средство модели АЗ-24-16. Данный автомобиль представляет собой один из отложенных прототипов «Волги». Ему отказали давать на заводе зеленый свет. Данная версия, прежде всего, отличалась дизайном, наличием сдвоенных фар.