В Польше девушка чуть не лишилась головы из-за шутки подруги

Молодые особы шли рядом с дорогой, но потом полячка внезапно толкнула свою 17-летнюю собеседницу на проезжую часть, по которой в этот момент ехал автобус. Водитель вовремя отреагировал на ситуацию и не наехал на девушку, упавшую перед колесами.Потом виновница происшествия извинялась за свою нелепую шутку, но свидетели вызвали полицию вместе с медиками. Если расследование покажет, что пострадавшая особа могла погибнуть, злоумышленница получит срок - один год.