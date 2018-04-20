В Польше девушка чуть не лишилась головы из-за шутки подруги
Западные СМИ сообщили об инциденте в Польше. Девушка чуть не лишилась головы из-за шутки своей подруги, после чего виновница была оштрафована на 5500 руб и может оказаться за решеткой.
Молодые особы шли рядом с дорогой, но потом полячка внезапно толкнула свою 17-летнюю собеседницу на проезжую часть, по которой в этот момент ехал автобус. Водитель вовремя отреагировал на ситуацию и не наехал на девушку, упавшую перед колесами.
Потом виновница происшествия извинялась за свою нелепую шутку, но свидетели вызвали полицию вместе с медиками. Если расследование покажет, что пострадавшая особа могла погибнуть, злоумышленница получит срок - один год.