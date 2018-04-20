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В Польше девушка чуть не лишилась головы из-за шутки подруги

Западные СМИ сообщили об инциденте в Польше. Девушка чуть не лишилась головы из-за шутки своей подруги, после чего виновница была оштрафована на 5500 руб и может оказаться за решеткой.

Молодые особы шли рядом с дорогой, но потом полячка внезапно толкнула свою 17-летнюю собеседницу на проезжую часть, по которой в этот момент ехал автобус. Водитель вовремя отреагировал на ситуацию и не наехал на девушку, упавшую перед колесами.

В Польше девушка чуть не лишилась головы из-за шутки подруги


Потом виновница происшествия извинялась за свою нелепую шутку, но свидетели вызвали полицию вместе с медиками. Если расследование покажет, что пострадавшая особа могла погибнуть, злоумышленница получит срок - один год.
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Происшествия
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:50
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