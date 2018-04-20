Марина Африкантова рассказала, что «готова к бою»

«Теперь мы полны сил и энергии и готовы дальше к бою. Не забывайте голосовать за нашу пару в ТНТ-клаб и поддержать меня как участника месяца в разделе live», - написала в своем микроблоге участница «Дома-2».

Девушка поделилась, что после примирения со своей второй половинкой теперь испытывает чувства спокойствия и счастья. Последние несколько недель действительно не задались в отношениях Марины и Ромы, но они смогли все преодолеть.Теперь ребята снова отлично проводят время вместе. Блондинка рассказала, что несколько дней вместе с возлюбленным провела на отдыхе и теперь наконец-таки отдохнула и выспалась. Сейчас девушка демонстрирует всем свой боевой настрой и готовность дальше вести борьбу в проектном свадебном конкурсе.