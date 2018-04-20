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Марина Африкантова рассказала, что «готова к бою»

Знаменитая участница скандально известного реалити-шоу «Дом-2» Марина Африкантова опубликовала в своем микроблоге новый пост, в котором рассказала, что помирилась со своим возлюбленным Романом Капаклы.

Марина Африкантова рассказала, что «готова к бою»

Девушка поделилась, что после примирения со своей второй половинкой теперь испытывает чувства спокойствия и счастья. Последние несколько недель действительно не задались в отношениях Марины и Ромы, но они смогли все преодолеть.

Теперь ребята снова отлично проводят время вместе. Блондинка рассказала, что несколько дней вместе с возлюбленным провела на отдыхе и теперь наконец-таки отдохнула и выспалась. Сейчас девушка демонстрирует всем свой боевой настрой и готовность дальше вести борьбу в проектном свадебном конкурсе.

«Теперь мы полны сил и энергии и готовы дальше к бою. Не забывайте голосовать за нашу пару в ТНТ-клаб и поддержать меня как участника месяца в разделе live», - написала в своем микроблоге участница «Дома-2».
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:16
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