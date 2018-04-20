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Японскими учеными автоматизирована сборка гетероструктур двумерных материалов

Учеными Токийского университета, возглавляемыми Томоки Мачида (Tomoki Machida), создан инновационный аппарат, особенность которого в использовании автоматического режима для последовательного сбора гетероструктуры из слоев атомов разных материалов.

Исследователями отмечается, что действия системы не полностью придерживаются автономной работы. Начало исследований потребовало ручной подготовки состава гексагонального нитрида бора и двумерных слоев графена.
Японскими учеными автоматизирована сборка гетероструктур двумерных материалов


Устройством успешно обнаруживаются и собираются в гетероструктуры отдельные одноатомные пленки. Такие полученные структуры удерживают силы Ван-дер-Ваальса. Более подробно процессы сборки описаны учеными на страницах журнала Nature Communications.

Для полной сборки гетеростуктуры, состоящей из 29 слоев, аппарат затратил примерно 32 часа, и ориентировочно шесть часов было потрачено самими учеными. Как рассказали разработчики, полный цикл ручного сбора подобной структуры потребовал бы не меньше, чем 120 часов.
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 20:55
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