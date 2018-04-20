Японскими учеными автоматизирована сборка гетероструктур двумерных материалов

Исследователями отмечается, что действия системы не полностью придерживаются автономной работы. Начало исследований потребовало ручной подготовки состава гексагонального нитрида бора и двумерных слоев графена.Устройством успешно обнаруживаются и собираются в гетероструктуры отдельные одноатомные пленки. Такие полученные структуры удерживают силы Ван-дер-Ваальса. Более подробно процессы сборки описаны учеными на страницах журнала Nature Communications.Для полной сборки гетеростуктуры, состоящей из 29 слоев, аппарат затратил примерно 32 часа, и ориентировочно шесть часов было потрачено самими учеными. Как рассказали разработчики, полный цикл ручного сбора подобной структуры потребовал бы не меньше, чем 120 часов.