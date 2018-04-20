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Основательница «Властелины» рассказала, как Пугачеву оставила без 1,75 млн рублей

Основательница финансовой пирамиды «Властелины», деятельность которой пришлась на период с 1992 по 1994 гг., Валентина Соловьева в эфире телепередачи «Пусть говорят» рассказала, как оставила Аллу Пугачеву без 1 750 000 рублей.

Основательница «Властелины» рассказала, как Пугачеву оставила без 1,75 млн рублей


Темой свежего эфира известной телепередачи «Пусть говорят» стала – «Первые советские миллионеры». В гостях популярного телешоу оказалась Валентина Соловьева, основательница финансовой пирамиды под названием «Властелина». Соловьева вспоминает, как Примадонна отечественной эстрады привезла ей 1,75 млн рублей, в надежде получить в скором времени существенный доход.

Основательница финансовой пирамиды рассказала, как Алла Пугачева пришла к ней вместе в Филиппом, принесла деньги, Соловьева написала расписку, певица должна была на второй день оформить документы. На следующий день произошло изъятие около 300 тысяч долларов, остальные увезла Валентина.

Суммы таких размеров ошеломили гостей, однако гостья программы заявила, что для нее тогда, в 90-х, это было обычным дело, оборот ее «Властелины» составлял 1,5 млрд долларов.

После падения финансовой пирамиды, Соловьеву арестовали. Ее приговорили к 10 годам тюрьмы и 2 года она была под следствием. Но «банкирша» так и не рассказала, куда делись деньги вкладчиков.

Валентина Соловьева также призналась, что с Сергеем Мавроди, основателем другой финансовой пирамиды, знакома лично не была.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 20:45
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