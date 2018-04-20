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Ученые: Ранняя седина является признаком хорошего здоровья человека из-за глуатиона

Испанские ученые развенчали некоторые мифы, связанные с ранней сединой. Оказалось, что она является признаком хорошего здоровья человека из-за глуатиона.

Цвет волос зависит от его количества в организме, так как это вещество во время синтеза помогает пигменту с их окраской. Если у человека появились такие изменения, значит, у него сохранился большой уровень важного компонента для других целей.

Ученые: Ранняя седина является признаком хорошего здоровья человека из-за глуатиона


Он защищает организм от возникновения онкологии, что также относится к болезням сердца и сосудов. Также глуатион связан с иммунитетом, и помогает предотвратить многие возрастные изменения. Потому не стоит расстраиваться из-за появления в волосах таких преждевременных изменений.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:20
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