Google для Android предложит аналог Apple iMessage

Согласно ожиданиям, мессенджер будет иметь поддержку стандарта RCS. В iMessage имеется подобный стандарт. Презентация разработки состоится примерно в следующем году. Все опции нового мессенджера собираются внедрить непосредственно в «Сообщения Android». RCS-стандарт подразумевает замену текстовых устаревших сообщений на сообщения нового образца. В свою очередь Chat должен стать заменой привычным сообщениям. В данном случае пользователи свои послания будут отправлять другим абонентам, чьи смартфоны имеют поддержку стандарта RCS.Вследствие работы над современным мессенджером Chat руководство Google приостановило проект сервиса Allo. В случае выхода нового мессенджера, потребность в последнем приложении скорее всего пропадет. Продолжается работа также над видеочатом Duo.