Google для Android предложит аналог Apple iMessage
Корпорация Google осуществляет разработку нового мессенджера Chat. Данное приложение станет осуществлять замену устаревших сообщений на «современные».
Согласно ожиданиям, мессенджер будет иметь поддержку стандарта RCS. В iMessage имеется подобный стандарт. Презентация разработки состоится примерно в следующем году. Все опции нового мессенджера собираются внедрить непосредственно в «Сообщения Android». RCS-стандарт подразумевает замену текстовых устаревших сообщений на сообщения нового образца. В свою очередь Chat должен стать заменой привычным сообщениям. В данном случае пользователи свои послания будут отправлять другим абонентам, чьи смартфоны имеют поддержку стандарта RCS.
Вследствие работы над современным мессенджером Chat руководство Google приостановило проект сервиса Allo. В случае выхода нового мессенджера, потребность в последнем приложении скорее всего пропадет. Продолжается работа также над видеочатом Duo.